HANSA Rostock : Hansa beginnt mit Verhandlungen

Entscheidungen bei Blaswich und Henning stehen noch aus. Weitere Gespräche starten.

von Marie Boywitt

27. Februar 2018, 05:00 Uhr

Das erste Etappenziel hat Fußball-Drittligist FC Hansa am Wochenende erreicht – mit dem 1:0-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg haben die Rostocker 46 Punkte. „Damit haben wir den Klassenerhalt erreicht und in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun“, erklärt FCH-Trainer Pavel Dotchev und ergänzt: „Alles, was noch darüber hinaus kommt, ist super. Ich sehe uns aber nicht als Spitzenmannschaft. Wir bleiben bescheiden.“

Im Hintergrund beschäftigt sich die sportliche Führung mit den auslaufenden Verträgen. Insgesamt zehn Spieler – darunter Tommy Grupe, Fabian Holthaus, Selcuk Alibaz, Jakob Gesien, Mike Owusu, Soufian Benyamina, Tim Väyrynen, Marcel Ziemer – würden zum Ende der Saison den FCH verlassen. Schon seit Jahresbeginn verhandelt der Rostocker Traditionsverein mit Stammkeeper Janis Blaswich, der für ein Jahr von Bundesligist Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, und Mittelfeldakteur Bryan Henning.

„Beide Spieler wissen, dass wir sie halten wollen. Der Berater von Janis ist derzeit

in Gesprächen mit seinem Verein Gladbach. Da müssen wir die Entwicklung abwarten“, erklärt Sportvorstand Markus Thiele und sagt zu Henning: „Wir wollten die ersten drei, vier Spiele abwarten. Aber ich denke, er spürt, dass wir auf ihn setzen.“ Eine Entscheidung in beiden Personalien steht jedoch noch aus. Cheftrainer Dotchev verriet darüber hinaus, dass „wir in dieser Woche noch mit weiteren Spielern das Gespräch suchen werden“.