DHB-Pokal : Handball-Krimi: Kiel folgt Magdeburg ins Pokal-Halbfinale

Der THW Kiel ist nach einem Handball-Krimi mit Happy End dem SC Magdeburg ins Pokal-Halbfinale gefolgt. Der Rekordmeister setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) durch.

Zuvor hatte Bundesliga-Tabellenführer Magdeburg mit einem ungefährdeten 34:26 (18:11)-Sieg gegen GWD Minden das Ticket für das Final-4-Turnier am 23./24. April in Hamburg gelöst. In einer einseitigen Partie waren der Niederländer Kay Smits mit neun Toren und der Däne Michael Damgaard (8) vor 2058 Zuschauern die besten Werfer für den klar dominierenden ...

