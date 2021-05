Großer Preis von Spanien : Hamilton sichert sich 100. Pole Position in der Formel 1

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich zum 100.

Montmeló | Mal in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position gesichert. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot fuhr in Barcelona in 1:16,741 Minuten die schnellste Zeit in der Qualifikation und startet am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Hamilton ist schon lange Rekordhalter in dieser Kategorie. In der Rangliste...

