Basketball-Bundesliga : Hamburg Towers ohne drei Leistungsträger in Chemnitz

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers muss auch in der Partie bei den Niners Chemnitz ersatzgeschwächt antreten. Außer Zach Brown, der aufgrund einer Fußverletzung ohnehin mehrere Wochen fehlen wird, sind auch Caleb Homesley und Max DiLeo vor dem Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Magenta Sport) angeschlagen. „Aber das ist für uns ja kein neues Szenario“, räumte Trainer Pedro Calles am Dienstag angesichts der ständigen Personalsorgen ein.

Allerdings dürfte die Aufgabe in Chemnitz dadurch noch schwieriger werden, zumal die Hanseaten gegen die Niners mit drei Niederlagen in bislang drei Duellen ohnehin eine negative Bilanz aufweisen. Von Calles gab es denn auch Lob für den Tabellensechsten: „Sie spielen einen sehr guten Basketball, vor allem in der Defensive.“ Im Eurocup indes steht der B...

