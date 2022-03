Basketball-Bundesliga : Hamburg Towers: Nächster Dämpfer im Kampf um Playoffs

Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga rücken für die Hamburg Towers in immer weitere Ferne. Zwar bleiben die Hanseaten nach der 75:79 (39:34)-Niederlage am Samstag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg vor 2160 Zuschauern in der Inselparkhalle Neunter, liegen zehn Spieltage vor Schluss aber schon sechs Punkte hinter dem aktuellen Tabellenachten Crailsheim zurück.

In der umkämpften Partie hatten die Hanseaten nach einem schwachen Start dank eines 13:0-Laufes die Führung übernommen. Die Gäste wiederum sorgten dann mit einer 11:0-Serie im Schlussviertel für die Entscheidung. Daran hatte vor allem der Ludwigsburger Jordan Hulls mit drei Dreiern großen Anteil. Dementsprechend fiel das Fazit von Towers-Coach Pedro Ca...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.