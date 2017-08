Glaube ist groß : Grozer will bei EM Medaille holen - «Vollgas» gegen Italien

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

«Ich glaube auch an vielleicht unglaubliche Sachen. Mein Ziel ist es immer, eine Medaille zu holen», sagte der 32 Jahre alte Diagonalangreifer der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Gruppenspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den Olympia-Zweiten Italien. «Es ist Vollgas angesagt. Wir spielen, um zu gewinnen», versicherte Grozer. Weitere Gegner sind Tschechien am Sonntag und die Slowakei am Montag. Nur die Gruppensieger erreichen direkt das Viertelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten bestreiten die Achtelfinals.

erstellt am 24.Aug.2017 | 05:11 Uhr