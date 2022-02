Weitere-sportarten : Grote kritisiert: Sport in Corona-Zeit kaum vorgekommen

Als eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie will Hamburgs Innensenator Andy Grote die Rolle des Sports auf Bundesebene stärken. Dazu hat der SPD-Politiker mit seinem rheinland-pfälzischen Amts- und Parteikollegen Roger Lewentz zu einer außerordentlichen Sportministerkonferenz am 7./.8 April in die Hansestadt eingeladen. Lewentz ist aktuell der Vorsitzende der Sportministerkonferenz.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir dem Sport auf Ebene der Bundespolitik noch mehr Wahrnehmung verschaffen können“, sagte Grote in einem Interview des „Hamburger Abendblatts“ (Samstag). So sei der Sport in den Corona-Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz „nur kurz oder gar nicht vorgekommen, und wenn, dann eher als Risikofaktor“, kritisierte er....

