Hintergrund : Große Zustimmung der Italiener für Winterspiele in Mailand

Mailand ist noch nie Austragungsort für Olympische Spiele gewesen, Cortina d'Ampezzo dagegen war es bereits 1956. Nach Italien wurden zudem 1960 die Sommer- und 2006 die Winterspiele vergeben.

von dpa

21. Juni 2019, 05:15 Uhr

Die Mailänder Bewerbung mit dem Motto «Dreaming Together» basiert auf einem Budget von 1,4 Milliarden Euro. Geplant sind die Spiele vom 6. bis 22. Februar 2026, gefolgt von den Paralympics (6. bis 15. März). Die Eröffnungsfeier soll im San-Siro-Stadion von Mailand und die Schlusszeremonie in der Arena in Verona stattfinden.

Die Medaillenkämpfe sollen in Mailand (Eishockey, Eiskunstlauf, Shorttrack), Valtellina (Ski Alpin Männer, Freestyle Ski, Snowboard), Cortina (Ski Alpin Frauen, Bobsport, Curling, Biathlon) und Val di Fiemme (u.a. Skilanglauf, Skispringen, Eisschnelllauf) ausgetragen werden. Für die Athleten sind sechs Olympische Dörfer in Mailand, Cortina, Livigno, Bormio, Val di Fiemme und Antholz vorgesehen.

Stärken der Kandidatur sind der große Rückhalt der italienischen Bevölkerung (83 Prozent) und dass nur zwei permanente Sportstätten gebaut werden müssen. Mailand ist mit Auto, Bahn und Flugzeug gut zu erreichen und hat als Mode-Hauptstadt ein großes Kultur- und Gastronomie-Angebot sowie historische Sehenswürdigkeiten. Cortina ist mit der Dolomiten-Kulisse ein beliebtes Touristenziel. Norditalien war Schauplatz vieler Wintersportveranstaltungen.

Die Schwächen sind der Transport zwischen den Veranstaltungen in den Bergen und der Stadt, der ausgebaut werden muss. Kritisiert wird auch, dass Ski alpin für Männer und Frauen an getrennten Orten stattfinden sollen, was zu höheren Kosten und logistischen Schwierigkeiten führen könnte.