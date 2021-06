Major in San Francisco : Golferin Leonie Harm schafft bei US Open den Cut

Leonie Harm hat bei der US Open in San Francisco als einzige deutsche Golferin den Cut geschafft und sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert.

San Francisco | Die 23 Jahre alte Stuttgarterin liegt bei ihrem ersten Major-Turnier als Profi nach zwei Tagen mit insgesamt 148 Schlägen auf dem geteilten 59. Rang. Spitzenreiterin bei der mit 5,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung im Olympic Club ist Yuka Saso von den Philippinen mit 136 Schlägen. Aus für vier deutsche Golferinnen Nicht so gut lief e...

