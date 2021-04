Golf : Golfer Spieth gewinnt auf der PGA-Tour

Nach 82 Turnieren ohne Sieg hat Golf-Profi Jordan Spieth wieder auf der PGA-Tour gewonnen und vor dem Masters in Augusta viel Selbstvertrauen getankt.

San Antonio | Die ehemalige Nummer eins der Welt spielte am Schlusstag der Texas Open am Sonntag eine 66er-Runde und sicherte sich damit Rang eins vor seinem amerikanischem Landsmann Charley Hoffman. Spieth war am Ende mit 270 Schlägen um zwei besser. „Es gibt Höhen und Tiefen in diesem Sport, aber diese Dauer habe ich nie erwartet“, sagte der 27 Jahre alte Spieth ...

