Bei Turnier in Tarragona : Zwei weitere Deutsche für European Tour qualifiziert

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 21:44 Uhr

Bei einem Qualifikationsturnier im spanischen Tarragona erfüllten nach Veranstalterangaben Sebastian Heisele (Dillingen an der Donau) und Marcel Schneider (Pleidelsheim) die internationalen Vorgaben, um im Jahr 2018 in der höchsten europäischen Spielklasse an den Start gehen zu dürfen.

Schon qualifiziert waren Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann), Marcel Siem (Ratingen) und Maximilian Kieffer (Düsseldorf).

