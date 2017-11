Saisonfinale der European Tour : Top-Golfer Kaymer peilt fünfte Ryder-Cup-Teilnahme an

vergrößern 1 von 1 Foto: Themba Hadebe 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 13:58 Uhr

Am Ort, an dem Martin Kaymer vor sieben Jahren einen seiner größten Triumphe feierte, gibt es für Deutschlands Top-Golfer diesmal nicht viel zu gewinnen.

Nach einem Jahr voller Rückschläge und Enttäuschungen spielt der 32-Jährige beim Kampf um den Gesamtsieg der hoch dotierten European Tour längst keine Rolle mehr. Umso mehr gilt Kaymers Konzentration schon jetzt dem anstehenden Ryder-Cup-Jahr - dann sollen Konstanz und alte Klasse endlich zurückkommen.

«Ich bin beim Ryder Cup jetzt vier Mal in Folge dabei gewesen und möchte das kleine Jubiläum im nächsten Jahr auf jeden Fall vollmachen», sagte Kaymer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Abschluss der European-Tour-Saison in Dubai von Donnerstag bis Sonntag. In der arabischen Glamour-Metropole feierte der Mettmanner 2010 den European-Tour-Gesamtsieg - sein größter Erfolg neben den Majorsiegen bei dem PGA Championship 2010 und den US Open 2014.

In diesem Jahr aber rangiert der frühere Weltranglistenerste vor dem letzten Turnier der hoch dotierten Wettkampfserie nur auf Platz 35, den Gesamtsieg machen die Engländer Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie der Spanier Sergio Garcia unter sich aus. «Man kann aus jeder Saison etwas mitnehmen, so auch aus dieser», urteilte Kaymer, der im Sommer auch durch eine Entzündung der Bizepssehne völlig aus dem Tritt kam. «Ich möchte jetzt das Jahr in Dubai gut zu Ende bringen und werde mich dann - auch aufgrund der Verletzung - relativ früh wieder auf die kommende Saison vorbereiten», kündigte er an.

Bei den Übungseinheiten in den USA will Kaymer den Trainingsschwerpunkt auf sein kurzes Spiel legen - «dort sehe ich noch viel nicht ausgeschöpftes Potenzial». Was er konkret meint, konnten die Golf-Fans im Juni auch beim prestigeträchtigsten deutschen Golfturnier vor den Toren Münchens mitanschauen: Kaymer vergab etliche Chancen aus kurzer Distanz und schied bei seinem Heimspiel überraschend schon nach zwei von vier Runden aus.

Auch ansonsten war es für den Deutschen ein Jahr zum Abhaken. Nur bei zwei European-Tour-Events schaffte er es in die Top 10, hinzu kam ein vierter Platz als Gast auf der amerikanischen PGA-Tour bei einem Turnier in Palm Beach Gardens. Innerhalb der vier bedeutungsvollen Majorturniere stach ein 16. Platz beim Masters im April noch heraus.

Um im kommenden Jahr die fünfte Ryder-Cup-Teilnahme nacheinander zu schaffen, muss Kaymer konstanter werden. Beim wichtigsten Team-Wettbewerb im Golf treffen die jeweils besten zwölf Spieler aus Europa und den USA im Zwei-Jahres-Rhythmus als wechselnde Gastgeber aufeinander. 2018 wird das Turnier in der Nähe von Paris ausgetragen. Kaymer war als einer der besten Europäer seit 2010 stets dabei. «Es gibt im Moment sehr viele gute europäische Spieler, insofern wird es sicher spannend. Wenn ich aber meine Leistung bringe, werde ich mich auch qualifizieren», mutmaßte Kaymer. Eine Entscheidung über die Nominierung fällt kurz vor dem Ryder Cup.

Leaderboard

Teilnehmerliste

Europa-Tour auf Twitter

Die letzten Gewinner des Turniers in Dubai

Infos und Bilder zum Golfkurs in Dubai

Kaymers Ergebnisse auf der Europa-Tour

Kaymers Ergebnisse auf der PGA-Tour