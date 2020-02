Schlag des Tages : Golfstar Kaymer glänzt mit Ass bei Oman Open

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist bei der Oman Open in Maskat der Schlag des Tages gelungen. Der 35-Jährige aus Mettmann spielte bei dem Turnier der European Tour auf der 13. Spielbahn ein Ass.

von dpa

28. Februar 2020, 15:42 Uhr

Kaymer versenkte seinen Ball auf dem knapp 150 Meter langen Par 3 mit dem ersten Schlag im Loch. Es ist das zweite Hole in OnE in der Karriere des zweimaligen Major-Siegers bei einem offiziellen Turnier.

Kaymer liegt bei der mit 1,75 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung auf der Arabischen Halbinsel nach zwei Runden mit insgesamt 142 Schlägen auf dem geteilten 29. Rang. Auch der Düsseldorfer Maximilian Kieffer (144) qualifizierte sich für die beiden entscheidenden Runden im Al Mouj Golf Club. Ausgeschieden ist dagegen Sebastian Heisele aus Dillingen. Die Führung übernahmen Stephen Gallacher aus Schottland und der Däne Rasmus Höjgaard (beide 135).