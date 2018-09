Golf-Turnier : FedExCup: Bradley gewinnt drittes Playoff-Turnier

Sechs Jahre nach seinem letzten Tour-Sieg hat Keegan Bradley das dritte Golf-Turnier der diesjährigen FedExCup-Playoffs gewonnen.

von dpa

10. September 2018, 21:00 Uhr

Der 32-jährige US-Amerikaner setzte sich im Aronimink Golf Club in der Nähe von Philadelphia im Stechen am ersten Extraloch gegen Olympiasieger Justin Rose aus England durch. Beide Profis lagen nach vier Runden mit einem Gesamtergebnis von jeweils 260 Schlägen gemeinsam an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste.

US-Superstar Tiger Woods (263) beendete seine Aufholjagd nach einer starken 65er-Schlussrunde bei der mit neun Millionen Dollar dotierten BMW Championship auf dem geteilten sechsten Rang. Die Finalrunde des PGA-Turniers musste auf Montag verschoben werden, da am Sonntag wegen anhaltender Regenfälle nicht gespielt werden konnte.

Bradley kassierte für seinen dritten Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld in Höhe von 1,62 Millionen Dollar. Der Profi aus Woodstock geht nun als Sechster ins Tour-Finale in Atlanta. Im East Lake Golf Club spielen die besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste vom 20. bis 23. September um den Bonus von zehn Millionen Dollar. Beste Chancen auf den Jackpot hat Bryson DeChambeau aus den USA, der das Ranking anführt. Der 14-malige Major-Sieger Woods, der den FedExCup bisher als einziger Golfer zweimal gewinnen konnte, liegt vor dem Saisonfinale auf Rang 20.