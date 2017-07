Golf-Turnier : European Open in Winsen: Zittern vor dem «grünen Monster»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Ryder-Cup-Star Patrick Reed war richtig beeindruckt vom «grünen Monster» in Winsen an der Luhe. «Oh Mann, der Platz ist bei dieser Nässe unheimlich lang», klagte der US-Amerikaner nach der ersten Proberunde auf der Golfanlage Green Eagle.

Der Weltranglisten-26. ist einer der Stars, die an Donnerstag bei der Porsche European Open auf dem über 7100 Meter langen Nord Course vor den Toren Hamburgs zu Gast sind. Neben Reed werden auf dem längsten Platz der European-Tour-Saison auch zwei Major-Sieger abschlagen: Jimmy Walker aus den USA, der 2016 die PGA Championship gewann, und der Charl Schwartzel aus Südafrika, Masters-Sieger von 2011. Titelverteidiger des mit zwei Millionen Euro dotierten Turniers ist Alexander Levy aus Frankreich.

Beim zweiten deutschen Profi-Turnier müssen die Zuschauer aber auf die beiden besten deutschen Golfer, Martin Kaymer und Bernhard Langer, verzichten. Der leicht an der Schulter verletzte Kaymer legt derzeit eine kurze Wettkampfpause ein, und Routinier Langer will in dieser Woche den Titel bei der British-Senior-Open in Wales gewinnen. So führen der viermalige Europa-Tour-Sieger Marcel Siem aus Ratingen und der Düsseldorfer Maximilian Kieffer das Feld der zehn deutschen Starter an.

Das zweite deutsche European-Tour-Turnier wechselte in diesem Jahr von Bad Griesbach ins niedersächsische Winsen an der Luhe. Mit dem neuen Turnierort und dem Termin direkt nach den British Open erhoffen sich die Veranstalter mehr Zuschauer als zuletzt in Bayern anzulocken. Das letzte Profi-Golfturnier in der Metropolregion Hamburg wurde vor zehn Jahren im Gut Kaden Golf und Land Club in Alveslohe ausgetragen.

erstellt am 26.Jul.2017 | 12:12 Uhr