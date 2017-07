68er-Runde auf Par-70-Platz : British Open: Versöhnlicher Abschluss für Kaymer

vergrößern 1 von 1 Foto: Richard Sellers 1 von 1

Mit insgesamt 282 Schlägen lag der 32-Jährige aus Mettmann am Sonntag im Royal Birkdale Golf Club vorerst auf dem 41. Rang. Zu diesem Zeitpunkt war der Spitzenreiter Jordan Spieth aus den USA noch nicht zu seiner Abschlussrunde auf dem Par-70-Platz an der Nordwestküste Englands gestartet. Kaymer hatte beim dritten Major des Jahres an allen vier Turniertagen Probleme mit der linken Schulter und konnte nur nach der Einnahme von Schmerzmitteln spielen. Der zweimalige Major-Sieger will jetzt eine zehntägige Pause einlegen.

Offizielle Homepage der 146. British Open

Homepage von Martin Kaymer

Profil von Martin Kaymer auf europeantour.com

Profil von Jordan Spieth auf pgatour.com

Leaderboard

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 14:11 Uhr