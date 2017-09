Geteilter 13. Rang : British Masters: Kaymer mit gutem Beginn

Golfprofi Martin Kaymer hat zum Auftakt des British Masters in Newcastle upon Tyne eine gute Leistung gezeigt. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte am Donnerstag eine 66er Runde und liegt nach dem ersten Tag auf dem geteilten 13. Rang.