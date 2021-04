Mau triumphiert : Goldener EM-Start für deutsches Gewichtheber-Team

Die deutschen Gewichtheber lassen bei der EM in Moskau aufhorchen. Los geht es mit einer Goldmedaille. Der Erfolg hat aber auch einen Makel. Wichtig sind die Olympischen Spiele in Tokio.

Moskva | Erster deutscher Starter, erste Medaille - und dann gleich Gold. Die Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau haben vielversprechend für das neunköpfige Team des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) begonnen. Der Schwedter Jon Luke Mau holte in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm die Goldmedaille in der Teildisziplin Stoßen. 162 Kil...

