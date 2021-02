ATP-Turnier : Gojowczyk erreicht Halbfinale in Montpellier

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk ist beim Tennisturnier im französischen Montpellier in das Halbfinale eingezogen.

Montpellier | Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus München setzte sich gegen den den Österreicher Dennis Novak in 83 Minuten mit 6:4, 6:1 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Gojowczyk am Samstag auf den an Nummer eins gesetzten Spanier Roberto Bautista ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.