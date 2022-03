Mit Leichtigkeit geschlagen : Gladiators besiegt Team Secret mit 2:0 in Dota Dreamleague

Gladiators hat in der dritten Spielwoche der Dreamleague Season 17 Team Secret mit 2:0 geschlagen. Das Team von Melchior „Seleri“ Hillenkamp, welches die letzte Saison gewann, gesellt sich nun zu Tundra Esports an die Tabellenspitze. Am Sonntag wird das Match gegen Nigma Galaxy nachgeholt.

„Jetzt, wo wir einen Sponsor haben, erm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.