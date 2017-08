Bronze im Team : Fünfkämpferinnen ohne WM-Einzelmedaille

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn und Annika Schleu landeten am Sonntag in Kairo auf den Rängen vier und fünf, Alexandra Bettinelli belegte Platz 27. Den Titel holte sich die Russin Gulnas Gubajdullina vor der Ungarin Zsofia Foldhazi und der Weißrussin Anastassija Prokopenko. In der Mannschaftswertung siegten die Ungarinnen vor dem Trio aus Russland. Dahinter folgten Schöneborn, Schleu und Alexandra Bettinelli.

Am Samstag hatten auch die deutschen Männer die Medaillen im Einzel knapp verpasst. Als Bester landete Marvin Dogue auf Rang vier.

Tweet des deutschen Verbandes

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 22:34 Uhr