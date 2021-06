Olympia-Generalprobe : Frühes Aus: Seidl scheitert bei Judo-WM

Auch am zweiten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in Budapest hat der einzige deutsche Starter Sebastian Seidl die Finalkämpfe klar verpasst.

Der 30 Jahre alte Olympia-Kandidat scheiterte in Budapest nach einem Auftakterfolg in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm in Runde zwei am italienischen Europameister Manuel Lombardo. Wie schon zum Auftakt war der Deutsche Judo-Bund erneut nur mit einem Athleten am Start, weil in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm bei den Frauen keine Athletin für di...

