Bob-WM in Altenberg : Friedrich holt mit Viererbob-Titel fünftes Double

Francesco Friedrich hat sein fünftes Double im Eiskanal nacheinander geholt und seinen WM-Rekord auf elf Titel geschraubt.

Altenberg | Der 30-Jährige zauberte am Sonntag in Altenberg in der Königsklasse Viererbob erneut Start- und Laufbestzeiten aufs Eis und verwies mit seiner Crew Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller den Österreicher Benjamin Maier mit 0,79 Sekunden Vor...

