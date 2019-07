Schwimm-WM : Freiwasser-Staffel ohne «Hausnummer» Wellbrock

Ohne Weltmeister Florian Wellbrock gehen die deutschen Freiwasserschwimmer bei der WM in Südkorea ins Staffelrennen. Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Bronze-Gewinner Rob Muffels bilden in Yeosu das Team von Bundestrainer Stefan Lurz über fünf Kilometer.

von dpa

17. Juli 2019, 10:00 Uhr

«Wir hoffen, uns gut verkaufen zu können», sagte Lurz, dem Wellbrock wie geplant als Top-Athlet fehlt. «Er ist natürlich schon eine Hausnummer», sagte Lurz nach der Bronzemedaille von Leonie Beck im Einzelrennen über fünf Kilometer am Mittwoch. Ein Top-Ten-Platz wäre für den Bundestrainer «okay».

Wellbrock hatte mit dem Team bei den Europameisterschaften in Schottland im vergangenen Jahr Silber geholt. In Südkorea verzichtet er auf den Start, um sich für die Beckenrennen über 1500 und 800 Meter in der zweiten WM-Woche zu schonen.