Shitstorm vor einem Jahr : Frauen-Plätze bei der WM für Darts-Experte Shumway «Zirkus»

London (dpa) - Trotz des riesigen Shitstorms vor genau einem Jahr kritisiert Darts-Experte Gordon Shumway weiter die Zusammensetzung von Frauen und Männern bei der Darts-WM.

16. Dezember 2019, 07:49 Uhr

«Die beiden teilnehmenden Frauen qualifizieren sich über ein Damen-Qualifikationsturnier. Das sind Wildcards. Die Männer müssen sich über das gesamte Jahr für die WM qualifizieren», sagt Shumway der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn es der Darts-Verband PDC (Professional Darts Corporation) ernst meinte, dann würde er eine reine Frauen-Darts-WM in das Turnier integrieren, meinte Shumway. Die Japanerin Mikuru Suzuki verlor in der ersten Runde knapp mit 2:3 gegen Englands James Richardson. Am Dienstagabend startet mit der Britin Fallon Sherrock die zweite Frau ins Turnier.

«Ich bleibe dabei: Diese beiden Frauen haben in diesem Turnier nichts verloren, weil sie sich nicht regulär qualifiziert haben», kritisiert Shumway. «Ich würde diesen Modus auch weiterhin als Zirkus bezeichnen.» Shumway geriet bei der Darts-WM im Vorjahr schwer in die Kritik, als er sich als TV-Experte gegen die Teilnahme von Sportlerinnen in dieser Form bei der WM ausgesprochen hatte.

«Jeder, der mich im Dartsport kennt, weiß, dass ich kein Problem mit Frauen im Darts habe, sondern mich der Umgang der PDC damit nervt. Das ist scheinheilig.» In der mit der PDC konkurrierenden British Darts Organisation (BDO) gibt es seit 2001 eine WM nur für Frauen.