Skispringen : Frauen-Bundestrainer Bauer hört nach Saisonende auf

Andreas Bauer hört zum Saisonende als Skisprung-Bundestrainer der Frauen auf.

Oberstdorf | Dies teilte der 57-Jährige am Donnerstagmorgen in einer Medienrunde mit. „Ich bin schon seit längerer Zeit zu dem Entschluss gekommen, dass die Heim-WM in Oberstdorf nochmal das Highlight für mich wäre. Dass ich bis dahin gerne bereit bin, weiterzumachen. Zum Saisonende werde ich mein Amt niederlegen“, sagte Bauer einen Tag nach Beendigung der WM-W...

