European Championships : Franziska Hentke verpasst EM-Medaille im Schmetterling

Schmetterlings-Schwimmerin Franziska Hentke hat eine EM-Medaille auf ihrer Spezialstrecke überraschend verpasst. Die Titelverteidigerin belegte über 200 Meter nur den vierten Platz.

von dpa

06. August 2018, 18:16 Uhr

Zur erfolgreichen Titelverteidigung fehlten der 29-jährigen Magdeburgerin am Montag in Glasgow mit ihrer Zeit von 2:07,75 Minuten 62 Hundertstelsekunden. Gold bei den European Championships sicherte sich die Ungarin Boglarka Kapas vor Swetlana Schimrowa aus Russland und der Britin Alys Thomas. Die WM-Zweite Hentke war als Schnellste der Halbfinals in den Endlauf eingezogen und zählte zu den Favoritinnen.