Paralympics : Forster nach 1. Lauf nur Vierte - Rothfuss hofft noch

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster droht in ihrem vierten Rennen bei den Paralympics in Peking erstmals eine Medaille zu verpassen.

Die Siegerin in der Super-Kombi und zweifache Silbermedaillen-Gewinnerin bei den Spielen in China rangiert nach dem ersten Lauf im Riesenslalom in der sitzenden Klasse nur auf Platz vier. Ihr Rückstand auf die führende Chinesin Liu Sitong beträgt bereits 3,45 Sekunden. Der Bronze-Rang ist 2,02 Sekunden entfernt. Derweil kann Andrea Rothfuss auch bei ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.