WM-Chance : Vettel: «War schon in schlechteren Situationen»

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel rechnet sich im Formel-1-Titelrennen trotz 24 Punkten Rückstand auf Lewis Hamilton weiter gute Chancen aus.

von dpa

23. August 2018, 16:44 Uhr

«Ich war auch schon in schlechteren Situationen und konnte es noch drehen, aber dazu muss man überall schnell sein», sagte der 31-Jährige in Spa-Francorchamps. Mit dem Großen Preis von Belgien am Wochenende beendet die Formel 1 ihre kurze Sommerpause. Neun WM-Läufe bleiben Vettel noch, um Mercedes-Star Hamilton abzufangen und sich endlich den ersten Titel im Ferrari zu sichern. «Ich versuche, aus jedem der neun Rennen ein Highlight zu machen», sagte der Hesse.