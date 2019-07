Ferrari-Pilot : Trotz Rückstandes: Vettel glaubt an noch an WM-Titel

Berlin (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel hat den WM-Titel trotz der eigentlich aussichtslosen Lage in der Fahrerwertung noch nicht abgehakt. «Abgerechnet wird nach dem letzten Rennen am 1. Dezember in Abu Dhabi», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister im Interview der Tageszeitung «Die Welt».

27. Juli 2019, 09:18 Uhr

Seine Mission und die des italienischen Rennstalls sei es, «auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wenn uns das gelingt, haben wir wieder bessere Chancen im Kampf um die Weltmeisterschaft.»

Vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring am Sonntag liegt Vettel in der Fahrerwertung mit 123 Zählern bereist 100 Punkte hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton zurück. Bei den Konstrukteuren hat Ferrari 164 Punkte Rückstand auf Mercedes. Inklusive Hockenheim stehen in der laufenden Saison noch elf Rennen an.

Der WM-Titel mit Ferrari wäre «ohne Frage die Krönung meiner Formel-1-Karriere», sagte Vettel, der seit 2015 für die Italiener fährt. «Es wäre die Erfüllung meines Traums. Dafür brauche ich mein Team, aber auch all die vielen unbekannten Menschen - meine Fans -, die mich unterstützen und dafür sorgen, dass die Motivation hochgehalten wird, indem sie gute Worte finden und schöne Zeilen schreiben, und dass gerade in Zeiten, wo es nicht so läuft. Das tut mir gut.»