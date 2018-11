Formel 1 : Toro Rosso holt Nachwuchsfahrer Albon für Saison 2019

Toro Rosso hat den 22 Jahre alten Nachwuchspiloten Alexander Albon für die nächste Formel-1-Saison verpflichtet. Der britisch-thailändische Pilot wird damit 2019 seine Rennpremiere in der Königsklasse des Motorsports feiern. Er wird zusammen mit dem Russen Danijl Kwjat antreten.

von dpa

26. November 2018, 18:24 Uhr

Albon belegte in der am Wochenende auch in Abu Dhabi zu Ende gegangenen Formel-2-Saison den dritten Gesamtrang und gehört seit 2012 zum Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Er wurde in London geboren, fährt nach Angaben des Rennstalls aber unter thailändischer Flagge. Das neue Duo folgt bei Toro Rosso auf Pierre Gasly, der zu Red Bull aufsteigt und Brendon Hartley, der kein Cockpit mehr bekommen hat.