Formel 1 in Mexiko : So wird Hamilton schon in Mexiko Weltmeister

Luca Bruno

Schon im viertletzten Saisonrennen kann Lewis Hamilton seinen sechsten Weltmeistertitel in der Formel 1 perfekt machen. von dpa

23. Oktober 2019, 04:25 Uhr Bei derzeit 64 WM-Punkten Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas muss der Engländer dafür am Sonntag in Mexiko mindestens 14 Punkte mehr einfahren als der Finne. Hamilton wird also schon in Mexiko Weltmeister, wenn: - er gewinnt und Bottas höchstens Fünfter wird - er gewinnt, den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde bekommt und Bottas höchstens Vierter wird - er Zweiter wird und Bottas höchstens Achter wird und keinen Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde bekommt - er Dritter wird und Bottas höchstens Zehnter wird und keinen Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde bekommt - er Dritter wird, den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde bekommt und Bottas höchstens Neunter wird - er Dritter wird und Bottas ohne Punkt bleibt zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Top Nachrichten Meistgelesen Empfohlen

Nachrichtenticker Regional Lokal Land Mehr Regionales Mehr Lokales Mehr Deutschland & Welt