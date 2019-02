Formel-1-Team : Schwarz und Gold: Haas präsentiert als erstes neu Wagen

Als erstes Formel-1-Team hat der US-Rennstall Haas seinen neuen Wagen für die kommende Saison vorgestellt. Das Auto mit der Bezeichnung VF-19 ist nun schwarz und gold lackiert.

von dpa

07. Februar 2019, 14:09 Uhr

In den ersten drei Formel-1-Jahren waren die Wagen noch in den Farben der Firma von Teambesitzer Gene Haas gehalten: schwarz, grau und rot. Neuer Titelsponsor von Haas ist der Energydrink-Hersteller Rich Energy und auch das Design der Wagen ist neu. So ist unter anderem der Frontflügel einfacher gestaltet.

Die Neuerungen hängen mit einer Reihe von Regeländerungen in Sachen Aerodynamik ab dieser Saison zusammen. Unter anderem sollen vereinfachte Frontflügel sowie breitere Heckflügel dafür sorgen, dass die Piloten enger um Positionen kämpfen und dann auch leichter überholen können. So sollen die Rennen spannender werden. Der erste Grand Prix findet am 17. März in Melbourne statt.