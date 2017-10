Team McLaren : Motoren-Pech: Alonso und Vandoorne strafversetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Tony Gutierrez 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 20:51 Uhr

An den Autos der beiden McLaren-Piloten wurden am Freitag in Mexiko-Stadt mehrere Teile an den Honda-Motoren getauscht. Da beide Fahrer ihre Limits der erlaubten Wechsel in den Antriebseinheiten überschritten haben, müssen sie in der Startaufstellung des drittletzten Saisonrennens nach hinten rücken. Der Spanier Alonso muss 20 Plätze nach hinten, Vandoorne sogar 35. Das teilten die Rennkommissare mit.

McLaren klagt in dieser Saison immer wieder über Probleme mit den Honda-Motoren. Im kommenden Jahr liefert Renault die Aggregate an den britischen Rennstall.

Glimpflicher kommt der Franzose Pierre Gasly in Mexiko davon. Der Toro-Rosso-Fahrer braucht wegen des Austauschs einer Elektronik-Einheit nur fünf Positionen zurück, wie die Rennkommissare mitteilten.

