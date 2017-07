20 Punkte hinter Vettel : Mercedes-Teamchef über Hamilton: «Zeit zurückzuschlagen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Hochmuth 1 von 1

«Wir haben ihn mit der Nackenstütze hängen lassen, wir haben ihn mit dem Getriebe hängen lassen, jetzt ist es Zeit zurückzuschlagen», sagte Wolff nach dem Formel-1-Rennen von Österreich. In Baku hatte eine lockere Nackenstütze Hamilton den möglichen Sieg gekostet, in Spielberg wurde der Brite wegen eines unerlaubten Getriebewechsels für den Grand Prix strafversetzt. Am Ende rettete er Rang vier.

«Ich hoffe, ich kann Silverstone als Sprungbrett für die zweite Hälfte meiner Saison nutzen», sagte Hamilton vor seinem Heimspiel beim Großbritannien-Lauf. In der WM-Wertung liegt der 32-Jährige mittlerweile 20 Punkte hinter Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari.

10.Jul.2017