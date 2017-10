Formel 1 : Hülkenberg schon in den USA mit neuem Renault-Kollegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Eugene Hoshiko 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 14:00 Uhr

Sein bisheriger Stallrivale Jolyon Palmer wird nur noch den Grand Prix von Japan am Sonntag in Suzuka für das Werksteam bestreiten und anschließend für Carlos Sainz jr. weichen. Der aktuelle Toro-Rosso-Pilot wird also bereits in Austin in zwei Wochen sein Debüt für die Franzosen geben. Dies gaben Renault und Toro Rosso bekannt.

Der Spanier Sainz jr. steht schon seit Mitte September als Renault-Fahrer neben Hülkenberg für 2018 fest. Über eine vorzeitige Ablösung des 26-jährigen Palmer war bereits länger spekuliert worden. In zwei Jahren bei Renault holte der Brite insgesamt nur neun Punkte. Für Sainz jr. wird der Russe Daniil Kwjat das freiwerdende Cockpit neben Pierre Gasly wieder übernehmen.

