Vor Formel-1-Start : Hülkenberg: Happy, wenn wir viertes Team werden

Nico Hülkenberg peilt mit Renault den Platz hinter den drei Top-Teams der Formel 1 an. «Ich bin happy, wenn wir das vierte Team werden können», sagte der 30 Jahre alte gebürtige Emmericher vor dem Großen Preis von Australien.

von dpa

22. März 2018, 08:03 Uhr

In der vergangenen Saison hatte der französische Werksrennstall den sechsten Rang in der Konstrukteurswertung belegt. Renault hatte sich auch noch Force India (4.) und Williams (5.) geschlagen geben müssen. Die ersten drei Plätze waren an Serien-Champion Mercedes, Ferrari und Red Bull gegangen.

Prognosen für diese Saison wollte Hülkenberg nicht abgeben. «Wir wissen viel über uns, aber nicht über die anderen», sagte er in Melbourne, wo am Sonntag das erste Rennen stattfindet.

Hülkenberg schloss das vergangene Jahr als Gesamtelfter ab. Er hatte es achtmal in die Top Ten geschafft und dabei viermal den sechsten Platz belegt. Sechsmal schied Hülkenberg allerdings auch aus. Der ehemalige GP2-Champion wartet seit 137 Grand-Prix-Teilnahmen auf einen Podestplatz und damit so lange wie bisher kein anderer Pilot.