Tod des Großvaters : Hamilton musste vor WM-Triumph Schicksalsschlag verkraften

Lewis Hamilton hat vor seinem erneuten Krönungs-Wochenende in Mexiko einen privaten Schicksalsschlag verkraften müssen.

von dpa

29. Oktober 2018, 07:40 Uhr

Der 33 Jahre alte Brite berichtete nach seinem fünften Formel-1-Titel, dass sein Großvater väterlicherseits am 25. Oktober gestorben war. «Er wäre dankbar, dass sich der Name Hamilton etabliert hat und in die Geschichte eingehen wird», sagte der alte und neue Champion, der väterlicherseits karibische Wurzeln hat.

Hamilton vermochte die erforderlichen Punkte mit dem vierten Rang zu zu holen, um zwei Rennen vor dem Saisonende bereits als Weltmeister festzustehen. Er belegte den vierten Platz beim Sieg von Max Verstappen. Hamiltons deutschem Rivalen Sebastian Vettel reichte der zweite Rang nicht mehr, um die Entscheidung zu vertagen.