Formel-1-Coronavirus-Pause : Ferrari-Pilot Leclerc sperrt Freundin beim Zocken aus

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat die Leidenschaft für Renn-Simulationen Ärger mit seiner Freundin eingebracht.

von dpa

17. Mai 2020, 11:57 Uhr

Wie der Ferrari-Fahrer bei Twitter schrieb, ließ er seine Partnerin Charlotte Siné am Samstag 25 Minuten vor der verschlossenen Tür warten, weil er zu Hause so konzentriert auf ein Rennen in seinem Simulator war, dass er nichts von seiner Umgebung mehr mitbekam. «Ich hatte Kopfhörer auf und war sehr fokussiert auf mein Rallye-Rennen», twitterte der 22-Jährige aus Monaco. Sein Handy habe er einfach nicht gehört.

Seine Fans konnten das alles auf der Streaming-Plattform «Twitch.com» verfolgen. Dort war zu sehen, wie Leclerc aufschreckte, als er plötzlich eine Nachricht seiner Partnerin im Chat sah. Sie hatte sich extra ein kostenpflichtiges Abo für seinen Kanal gekauft, um mit ihm überhaupt in Kontakt treten zu können. Mit diesen Abos unterstützen die normalen Zuschauer die Streamer eigentlich finanziell.

Während der derzeitigen Coronavirus-Pause in der Formel 1 hat Leclerc seine Leidenschaft für das Live-Streaming entdeckt und ist mehrmals in der Woche bei verschiedenen Spielen und Simulationen zu sehen. Er absolvierte auch schon Rasenmäher-Rennen. Auch andere Piloten wie Lando Norris von McLaren sind regelmäßig bei Twitch aktiv.