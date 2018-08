Deutschland-Rennen : «FAZ»: Formel 1 und Hockenheim über Rennen 2019 einig

Die Formel-1-Führung hat sich der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zufolge mit den Betreibern des Hockenheimrings auf ein Deutschland-Rennen für 2019 geeinigt.

von dpa

27. August 2018, 09:06 Uhr

Demnach haben die Chefs der Rennserie ihre Forderungen für ein Antrittsgeld deutlich gesenkt und so den Weg für einen weiteren deutschen Grand Prix geebnet. Der neue Vertrag solle im September unterzeichnet werden, in den kommenden Tagen werde die Formel 1 ihren Rennkalender für die nächste Saison vorstellen, berichtete die Zeitung.

Im Juli war der Kontrakt des Hockenheimrings für das Rennen ausgelaufen. Die Organisatoren hatten mehrfach betont, keine Verluste bei zukünftigen Veranstaltungen riskieren zu wollen. Die angebliche Forderung von 25 Millionen Dollar Antrittsgebühren wollte Hockenheim nicht erfüllen. Laut «FAZ» ist nun ein Kompromiss mündlich vereinbart, der deutlich geringere Zahlungen vorsieht. Zudem erhalte Hockenheim Unterstützung vom Automobil-Club von Deutschland.

Formel-1-Vermarktungschef Sean Bratches hatte bereits in der «Bild am Sonntag» eine Lösung für den deutschen Grand Prix in Aussicht gestellt. «Wir arbeiten daran. Schreiben Sie es noch nicht ab», sagte der 58-Jährige.