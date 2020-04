Formel 1 : Auch Belgien-Rennen Ende August mit großem Fragezeichen

Der Große Preis von Belgien wird in der ohnehin durcheinander gewirbelten Formel-1-Saison 2020 auch nicht wie geplant stattfinden können.

von dpa

15. April 2020, 22:23 Uhr

In Belgien wurden Großveranstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 31. August untersagt - das Rennen auf dem legendären Ardennen-Kurs ist eigentlich für den 30. August geplant.

Ob ein Grand Prix ohne Zuschauer eine Möglichkeit wäre, blieb zunächst offen. Das Rennen gilt als einer der Publikumsmagneten, vor allem durch den niederländischen Red-Bull-Piloten Max Verstappen.

«In den nächsten Tagen werden wir viele Fragen stellen und unsere Optionen prüfen», sagte Verkaufsdirektor Stijn de Boever dem Onlineportal Motorsport.com.

Ein anderes Datum, ein Rennen hinter verschlossenen Türen? «Selbst ohne Zuschauer wären viele Menschen an der Strecke. Was bedeutet Massenveranstalung? Sind es 500, 3000 oder 5000 Menschen?», fragte er. Klar sei nun lediglich, dass das Rennen mit einer großen Zahl von Menschen am geplanten Datum nicht stattfinden werde.

Wegen der Pandemie mussten bereits die ersten neun Saisonrennen der Motorsport-Königsklasse abgesagt oder verschoben werden. Der einstige Rennkalender ist von der offiziellen Formel-1-Homepage verschwunden. An einem neuen wird gearbeitet. Der Wunsch wäre ein Beginn im Juli mit bis zu 18 oder 19 Rennen.