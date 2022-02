Wegen Angriff auf Ukraine : Formel 1 fährt nicht in Russland - Haas prüft Optionen

Für die Formel 1 ist ein Grand Prix in Russland 2022 „unmöglich“. Deshalb soll in Sotschi nicht gefahren werden. Mick Schumachers Haas-Team steckt in einem besonderen Spannungsfeld.

Die Formel 1 verzichtet in diesem Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Grand Prix in Russland. Mick Schumachers aus Russland mitfinanziertes Haas-Team könnte sich sogar von seinem russischen Hauptsponsor Uralkali abwenden und auch die Zusammenarbeit mit dem zweiten Fahrer Nikita Masepin beenden. „Wir müssen all die rechtlichen Frag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.