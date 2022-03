American Football : Football-Profi Johnson: European League Alternative zu USA

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson sieht in der European League of Football (ELF) eine wichtige Alternative für Talente, die nicht wie er früher oder später in die nordamerikanische NFL wechseln.

„Ich denke, der Erfolg der ELF ist wichtig, weil sie Talenten eine Perspektive gibt, die nicht daran interessiert sind oder nicht bestimmte Voraussetzungen dafür haben, in den USA mit Football Geld zu machen”, sagte der Spieler der New England Patriots. „Es ist wichtig, dass es eine Liga gibt in Europa, in der Jungs, die studieren oder schon einen Job ...

