Unglück in Jaunde : „Flutwelle”: Acht Tote nach Massenpanik beim Afrika-Cup

48.000 Menschen sind beim Afrika-Cup für das Achtelfinale zugelassen. Weil offenbar mehr Leute ins Stadion wollen, kommt es zu einer Massenpanik mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten.

In ihrer Panik klettern einige Fans auf Zäune und durchbrechen Barrikaden, andere, darunter Kinder, liegen hilflos am Boden: Eine Massenpanik mit mindestens acht Toten hat die Fußballparty beim Afrika-Cup in Kamerun zu einer der größten Tragödien werden lassen. Vor dem Achtelfinale des Gastgebers gegen die Komoren drängten zahlreiche Fans ohne Ticket i...

