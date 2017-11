12. Spieltag HBL : Flensburg-Handewitt bremst Füchse - THW wieder im Rennen

Es bleibt spannend an der Spitze der Handball-Bundesliga. Flensburg gewinnt in Berlin und ist dran am Tabellenführer. Kiel hat wieder in die Spur gefunden und Gummersbach verlässt die Abstiegsränge.