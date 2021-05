LPGA-Turnier : Finale verloren: Sophia Popov Zweite in Las Vegas

British-Open-Champion Sophia Popov hat den Sieg bei dem LPGA-Turnier in Las Vegas ganz knapp verpasst.

North Las Vegas | Die in den USA lebende 28-Jährige unterlag im Finale des Matchplay-Events der US-Amerikanerin Ally Ewing. Die im badischen Weingarten aufgewachsene Popov hatte an den vier Turniertagen in der US-Spielermetropole hervorragendes Golf gespielt. So bezwang sie unter anderem im Achtelfinale nach hartem Kampf die ehemalige Nummer eins der Welt Park Inbee...

