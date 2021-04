DEL-Playoffs : Favoritenschreck Ingolstadt: Keine Lust mehr auf Berlin

Der ERC Ingolstadt ist pünktlich zu den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga in Topform. Geht die Siegesserie gegen die Eisbären weiter, steht der Meister von 2014 erstmals seit sechs Jahren wieder in einer DEL-Finalserie.

Neuss | Der ERC Ingolstadt entwickelt sich in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga zum Favoriten-Schreck. Nach dem überraschenden 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) am Montagabend bei den Eisbären Berlin kann der Meister von 2014 am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) nun daheim gegen den einstigen DEL-Serienmeister die erste Playoff-Finalteilnahme seit 2015 klarmache...

