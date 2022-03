Golf : Esther Henseleit auf Platz 49 in Singapur

Hamburgs Golf-Aushängeschild Esther Henseleit hat bei den mit 1,7 Millionen Dollar dotierten World Championships in Singapur den 49. Platz belegt. Nach den vier Runden auf dem Sentosa Golf-Club hatte die 23 Jahre alte Profi-Spielerin 289 Schläge auf ihrem Konto und lag damit einen Versuch über Par. Den Sieg bei dem zur LPGA-Tour zählenden Turnier holte sich die Südkoreanerin Jin Young Ko, die mit 271 Schlägen 17 unter Par blieb.

Esther Henseleit will nach der Veranstaltung in Südostasien bleiben. Denn vom 10. bis 13. März ist von ihr der Start beim Honda LPGA in Thailand geplant....

