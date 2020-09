Radsport : Es läuft gut für Jens Boriczka

Parchimer Radsportler holt bei Landesmeisterschaften und beim 1. Airport Race Parchim jeweils Podestplätze

von Thomas Zenker

22. September 2020, 00:00 Uhr

Die Start- und Landebahn des Flughafens hat sich an den beiden vergangenen Wochenenden gut bewährt. Vor allem beiden Radsportlern. Vor einer Woche fuhren die Lizenzfahrer des Landesverbandes beim Einzelzeitfahren gegen die Uhr. Jetzt lockte ein Rundstreckenrennen für Jedermänner zum 1. Airport Race auf das Flugfeld.

Für den Parchimer Rennradler Jens Boriczka liefen die letzten zwei Wochen sportlich sehr gut. Beim Einzelzeitfahren über 12,6 km landete er in der Altersklasse Ü50 auf dem zweiten Platz. Dabei fegte er, für den PSV Schwerin startend, mit durchschnittlich 43 km/h über die Strecke. Beim Rennen, das Michael Kruse am Sonntag organisierte, kam der Parchimer mit dem Hauptfeld als Achter ins Ziel und siegte in der Altersklasse M50. Beim Airport-Race hielt Boriczka gemeinsam mit Mirko Meitzner (15. Platz, 7. in der M40) im Feld der 74 Starter die Parchimer Fahnen hoch. Beide gingen hier für das „Team Fahrrad Fricke Parchim“ ins Rennen. Die zwölf Runden auf dem Flugfeld (74,5 Kilometer) brachten beide in einer Stunde und 54 Minuten hinter sich. Einen Tag vorher war Jens Boriczka bei den Einzelmeisterschaften auf der Straße in Neubrandenburg erfolgreich und wurde in seiner Altersklasse Landesmeister.

Mit im Starterfeld war auch Landtagsabgeordneter Christian Brade (TriSport Schwerin), der als 36. ins Ziel kam. Unter anderem konnte er bei der Siegerehrung der Frauen seine „Chefin“, Landtagspräsidentin Birgit Hesse auf dem Flugplatz begrüßen. Sie schickte dann auch mit besten Wünschen und „viel Glück“ das Fahrerfeld der Männer auf die zwölf Runden.