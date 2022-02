WTA-Tour : Erstrunden-Aus für Petkovic beim Turnier in Doha

Andrea Petkovic ist beim Tennis-Turnier in Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin musste sich Viktorija Golubic aus der Schweiz mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Petkovic hatte sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld der mit 2,6 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung gespielt. Schon beim Billie Jean King Cup in Prag hatte Petkovic im vergangenen November gegen die Schweizerin verloren. Angelique Kerber trifft in ihrer Erstrunden-Partie an diesem Montag auf die Schweizerin Jil Teichmann....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.